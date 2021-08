La Chronique des Bridgerton : un nouveau livre annoncé par Julia Quinn, les 1ères infos

Avant d'être une série à succès, La Chronique des Bridgerton est aussi une saga littéraire. Editée en France aux éditions J'ai Lu, elle contient 8 romans (rassemblés en 4 livres chez nous), chacun des livres étant centré sur un des enfants de la famille Bridgerton. Après Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), c'est l'histoire d'Anthony (Jonathan Bailey) qui sera au centre de la saison 2. Et vu le succès de la série, Julia Quinn a décidé d'étendre l'univers avec un nouveau livre... qui ne sera cependant pas un roman.

Un nouveau livre Bridgerton à venir

Intitulé The Wit and Wisdom of Bridgerton, ce nouveau livre va paraître le 9 novembre 2021 aux Etats-Unis. Comme on peut le découvrir sur le site officiel de l'autrice récemment touchée par un drame, ce livre ne sera en réalité pas un nouveau roman dédié à la célèbre famille mais un "recueil de citations, d'humour et de bon sens venant de Lady Whistledown et des personnages les plus mémorables des livres Bridgerton". Ce livre contiendra donc les citations les plus cultes de la saga ainsi que de nouvelles présentations signées Lady Whistledown.

"Chaque chapitre du livre mettra en lumière un personnage différent de la saga Bridgerton et inclura une présentation de Lady Whistledown, les citations du personnages et des choses que d'autres personnages ont dit à son sujet durant la saga" précise le communiqué publié sur le site de Julia Quinn qui promet aussi de donner une nouvelle perspective sur chaque personnage. Une façon pour les plus grands fans d'en apprendre encore plus sur les héros de La Chronique des Bridgerton... et bien sûr de se préparer à la saison 2 de la série !

Ce qui nous attend dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton

Pour l'instant, la date de sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton n'a pas été dévoilée mais le tournage a dû être interrompu suite à des cas de Covid-19. La suite de la série se fera sans Regé-Jean Page qui a dit adieu à Simon après une petite saison. Dans les épisodes à venir, Anthony Bridgerton sera décidé à se marier et va tenter de séduire Edwina Sharma (Charithra Chandran), le "diamant" de la saison. Sauf que la soeur de cette dernière, Kate (Simone Ashley) ne va pas vraiment être ravie de ce possible rapprochement... et va petit à petit se rapprocher d'Anthony. La saison 2 de la série devrait débarquer fin 2021 ou début 2022 sur Netflix.