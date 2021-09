La Chronique des Bridgerton saison 2 : Kate remet Anthony à sa place dans la première scène

Comme dans le deuxième livre de la saga écrite par Julia Quinn, le Duc et Daphné ne seront plus les personnages principaux dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Regé-Jean Page a officiellement quitté la série et ce n'est au final pas un drame puisque la suite sera centrée sur une nouvelle histoire d'amour, à savoir celle d'Anthony Bridgerton. Et, comme dans le roman, ça s'annonce compliqué pour lui !

La première scène de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton dévoilée

Le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est toujours en cours mais Netflix a décidé de nous gâter. Ce samedi 25 septembre 2021, lors de l'événement Tudum, la plateforme a enchaîné les annonces (comme avec le renouvellement de Sex Education pour une saison 4) et les images inédites de ses séries. Les fans de Bridgerton ont eu droit à un panel avec Nicola Coughlan (Penelope), Jonathan Bailey (Anthony) et les nouvelles venues au casting Simone Ashley (Kate) et Charithra Chandran (Edwina). Et bonus : les acteurs ont présenté le tout premier extrait de la saison 2, à voir sans attendre dans notre diaporama.

Dans la vidéo, on peut voir que ça va mal commencer entre Kate et Anthony. S'ils se sont déjà croisés au moins une fois précédemment, la jeune femme ne va pas hésiter à remettre le vicomte en place lors d'un bal : on peut comprendre qu'Anthony aura dévoilé à une personne inconnue pour le moment ses attentes pour sa future épouse... et cette description n'a pas vraiment plu à Kate. La jeune femme va donc dire ses quatre vérités à Anthony. Une sincérité et des critiques qui vont laisser le frère de Daphné sans voix !

Ce qui nous attend dans la suite de la série

Ce que Kate ne semble pour le moment pas savoir dans cet extrait, c'est que (si on en croit le livre), Anthony va jeter son dévolu sur sa jeune soeur, Edwina. Mais comme on peut le comprendre, Kate ne va pas vraiment voir d'un bon oeil cette possible union. Lors du panel, Simone Ashley et Jonathan Bailey ont aussi expliqué qu'il y aurait "pas mal d'engueulades" dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. "C'est très passionné" a ajouté l'acteur qui a déjà promis une suite encore plus sexy. Selon les rumeurs, les nouveaux épisodes pourraient être mis en ligne en janvier 2022.