La Chronique des Bridgerton saison 2 : la date de sortie dévoilée, une rumeur crédible ?

Si La Chronique des Bridgerton est repartie bredouille des Emmy Awards 2021 (à part avec un prix pour les coiffures), le futur de la série est bien assuré. Le show basé sur la saga littéraire écrite par Julia Quinn est déjà renouvelé pour des saisons 2, 3 ET 4. Eh oui, rien que ça ! Le tournage de la saison 2 a été un peu perturbé à cause de la Covid-19 mais a toujours lieu en Angleterre, dans la région de Londres. Pourtant, le créateur Chris Van Dusen a confié que les premiers épisodes étaient déjà montés et prêts. On dirait bien que Netflix ne veut pas perdre de temps !

La date de sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton est-elle fixée ?

Depuis des mois, les rumeurs s'enchaînent sur la date de sortie de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. On sait avec certitude que les épisodes ne seront pas dispo avant 2022 et il se murmurait qu'il faudrait même attendre la mi-2022 pour voir les nouveaux épisodes. Mais une nouvelle rumeur vient de faire surface. Selon certains, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait arriver non pas au milieu de l'année... mais le 21 janvier 2022 soit pile dans 4 mois. Une date qui est citée dans un article du site DigitalSpy, une source plutôt fiable, ainsi que dans d'autres médias moins connus.

Mais faut-il y croire ? Pour l'instant, mieux vaut prendre cette info avec des pincettes. Même s'il semble logique que Netflix veuille sortir la saison 2 aussi rapidement que possible, rien ne dit que cette date soit la bonne. Qui sait, peut-être qu'on en saura plus ce week-end lors de l'événement "Tudum", organisé par Netflix. Nicola Coughlan (Penelope), Jonathan Bailey (Anthony) ainsi que les nouvelles venues Simone Ashley et Charithra Chandran qui joueront Kate et Edwina Sharma seront présents pour un panel lors de l'événement.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton, ça raconte quoi ?

Après le Duc (Regé-Jean Page ne reviendra pas dans la suite) et Daphné (Phoebe Dynevor), la saison 2 de La Chronique des Bridgerton va s'intéresser à Anthony Bridgerton qui, à la fin de la saison 1, a annoncé son intention de se marier mais sans tomber amoureux. L'aîné de la fratrie va jeter son dévolu sur Edwina Sharma, diamant de la saison. Une possible union qui ne sera pas très bien vue par la grande soeur de cette dernière, Kate, qui va tout faire pour éloigner le vicomte de sa soeur. Alors qu'ils vont se confronter, Kate et Anthony vont aussi se rapprocher. Découvrez tout ce que l'on sait déjà sur la saison 2 de Bridgerton ainsi que ce qui nous attend selon le roman.