Sex Education saison 4 : 6 théories sur la suite

4. Rahim et Adam en couple

Eric (Ncuti Gatwa) et Adam (Connor Swindells) se sont séparés dans le dernier épisode de la saison 3 de Sex Education. Mais en même temps, Adam s'est aussi rapproché de Rahim (Sami Outalbali) vers la fin de la saison. De quoi les imaginer en couple ? Oui, on pense que c'est possible ! Au premier abord, ils semblent plutôt différents mais on les voit bien se rapprocher encore plus dans une possible suite.

5. Un triangle amoureux Ruby/Maeve/Otis

Otis a choisi Maeve et rompu avec Ruby (Mimi Keene). Mais chez PRBK, on pense que le triangle amoureux n'est pas terminé ! Et si, pendant l'absence de Maeve, Otis se rapprochait de nouveau de Ruby ? Cela pourrait poser quelques soucis lors du retour de son crush en Angleterre. On a en tout cas envie de croire qu'on a pas fini de voir Ruby et Otis ensemble, même si on shippe aussi Otis et Maeve.