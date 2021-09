Sex Education saison 4 : Maeve/Otis, fin de la série... les acteurs teasent la suite

A peine arrivée sur Netflix, la saison 3 de Sex Education est déjà numéro 1 du top 10 des séries les plus vues sur la plateforme en France. Et si, comme nous, tu as binge-watché les 8 épisodes, tu as peut être été surpris(e) par la fin choc à savoir le départ de Maeve (Emma Mackey) pour les Etats-Unis et la fermeture de Moordale. Mais qu'en pensent les acteurs et surtout, quel impact auront ces changements pour la possible saison 4 de la série ?

Maeve et Otis, un couple possible ?

Maeve et Otis (Asa Butterfield) se sont embrassés et dévoilés leurs sentiments mais la jeune femme a quitté l'Angleterre pour étudier aux Etats-Unis dans le dernier épisode de la saison 3 de Sex Education. Pour l'instant, le départ définitif d'Emma Mackey n'est pas officiel mais l'actrice a évoqué dans une interview son envie d'évoluer et de quitter la série. Pas de quoi nous rassurer...

Asa Butterfield, lui, semble laisser entendre que Maeve pourrait revenir dans la suite, si elle est commandée par Netflix. "Ils ont tous les deux beaucoup de choses à apprendre et qui sait ce que Maeve va découvrir aux Etats-Unis. Ils sont tous les deux si jeunes" a confié l'acteur au sujet du duo. S'il ne sait pas vraiment ce qui les attend, Asa Butterfield pense qu'ils seront bien en couple à un moment. "J'aimerais voir cela même si ça ne fonctionne pas. Ils sont jeunes donc je ne pense pas que ça fonctionnera. Mais je suis intéressé de voir ce qui pourrait arriver." confie l'acteur à Entertainment Tonight.

Que va-t-il se passer après la fermeture de Moordale ?

Moordale a fermé ses portes à la fin de la saison 3 mais le lycée n'est pas terminé pour les personnages. "Nous avons encore besoin d'aller à l'école (...) Il va falloir trouver une nouvelle école" précise Mimi Keene qui joue Ruby. Asa Butterfield, lui, a évoqué une évolution des personnages qui pourraient trouver un travail ou "faire des choses plus adultes". "S'ils reprennent dans une nouvelle école, c'est comme si on repartait au début. Je pense que s'il y a une nouvelle saison, il faut que ça progresse. Quitter l'école serait un bon moyen de faire ça" confie l'acteur.

Quelle suite pour Aimee et Ruby ?

De son côté, Aimee Lou Wood qui incarne Aimee a un souhait : que son personnage reste célibataire après sa rupture avec Steve. "J'espère vraiment vraiment qu'elle va s'améliorer en pâtisserie" s'est amusée l'actrice qui ajoute : "Avec le départ de Maeve, elle pourrait se faire de nouveaux amis comme Eric mais je ne veux pas qu'elle ait de petit ami car je pense que c'est important qu'elle n'en ait pas pendant un moment" explique l'actrice.

Mimi Keene, elle, espère voir Ruby être moins à l'écart des autres personnages. "J'aimerais qu'elle fasse plus partie de l'équipe, une chose qu'on a un peu plus exploré vers la fin de la saison 3" déclare a star.

Une 4e (et dernière) saison ?

Enfin, Asa Butterfield tease une saison 4... qui pourrait être la dernière ! "Ce serait bien d'avoir une vraie fin résolue" explique l'acteur. Reste à savoir si Netflix va l'écouter... ou pas.