Sex Education saison 4 : (SPOILER) quitte la série ? Ça semble se confirmer

La fin de la saison 3 de Sex Education a été plutôt mouvementée pour les élèves de Moordale mais surtout pour Otis (Asa Butterfield). En plus d'avoir failli perdre sa mère après des complications lors de son accouchement, il a vécu un grand huit émotionnel à cause de Maeve (Emma Mackey). Si cette dernière acceptait de donner une chance à leur relation, elle annonçait ensuite son départ de dernière minute pour les Etats-Unis. A la fin de l'épisode 8, on pouvait donc voir Maeve quitter la ville pour vivre une nouvelle vie de l'autre côté de l'Atlantique.

Emma Mackey va-t-elle quitter Sex Education ?

Une scène qui a de quoi semer le doute chez les fans de Sex Education. Le départ de Maeve signifie-t-il que le personnage sera absent si une saison 4 est commandée ? Emma Mackey qui incarne l'ado a-t-elle décidé de dire définitivement adieu à la série ? Si la réponse à cette question n'est pas officielle pour le moment, une interview de l'actrice franco-britannique semble confirmer un possible départ. Interrogée par le magazine Hunger, l'actrice de 25 ans a confié ne pas vouloir jouer éternellement une ado. Soulignant le fait qu'elle s'est fait de nombreux amis sur le tournage de Sex Education, elle explique qu'elle "ne peut pas avoir 17 ans" toute sa vie. De quoi laisser penser que le départ de Maeve pour les Etats-Unis pourrait aussi bien marquer le départ d'Emma Mackey. Bien évidemment, il faudra patienter pour savoir si l'actrice a bien décidé de faire ses adieux au show (ou pas).

Les autres projets de l'interprète de Maeve

Si ce départ venait à se confirmer, vous n'avez quand même pas fini d'entendre parler d'Emma Mackey. Grâce à Sex Education, l'actrice a pu se faire connaître et a tourné plusieurs films. Parmi eux ? Eiffel, film français avec Romain Duris qui sortira le 13 octobre prochain. On pourra aussi la voir dans Emily où elle incarne l'autrice Emily Brontë ou encore Mort sur le Nil, adaptation du roman d'Agatha Christie où elle donne la réplique à Kenneth Branagh, Gal Gadot ou encore Armie Hammer. Interrogée par Hunger, Emma Mackey avoue avoir aussi pour projet de se lancer dans l'écriture d'un film. "Je suis très attirée et séduite par l'idée d'écrire un film, de concevoir quelque chose, d'être là pour la conception d'une histoire, y travailler, choisir une équipe" a-t-elle expliqué.