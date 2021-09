Sex Education saison 3 : quelle fin ? On vous explique comment ça se termine

Après plus d'un an et demi d'attente, la saison 3 de Sex Education est enfin là. Oui, elle nous avait manqué ! Il s'en est passé des choses dans ces 8 épisodes. On te résume le tout. Dernière chance pour échapper aux spoilers, la suite raconte des éléments clés de la saison 3 de Sex Education.

Le résumé (presque) express

La saison commence plutôt pas mal pour Otis (Asa Butterfield) qui a une relation secrète avec Ruby (Mimi Keene). Enfin, elle ne reste pas secrète très longtemps au final puisqu'Otis finit par sortir officiellement avec Ruby. Une relation également courte car il comprend qu'il n'est pas amoureux d'elle. Avec Maeve (Emma Mackey), c'est la galère. Les non-dits s'accumulent entre eux.

Le triangle amoureux Otis/Maeve/Isaac

De son côté, Maeve est aussi en galère à cause de sa famille. Sa soeur Elsie a été placée dans une famille d'accueil et sa mère ne veut plus lui parler. En parallèle, elle reçoit une proposition de bourse pour aller étudier aux Etats-Unis. Mais ce qu'on voulait tous savoir, c'était le nom de la personne qu'elle allait choisir entre Isaac (George Robinson) et Otis. Isaac lui dévoile assez rapidement qu'il a effacé le message d'Otis mais elle lui laisse une chance... mais ce n'est pas fini ! Lors d'un voyage en France, Otis et Maeve se retrouvent tous seuls, oubliés par les profs au bord de la route. Résultat ? Ils ont une discussion honnête sur leur relation... et finissent par s'embrasser. ENFIN !