Sex Education saison 3 : 6 choses qui vous attendent dans les nouveaux épisodes

Si certains peuvent voir le terme "séries ados" d'un mauvais oeil, toutes ne sont pas au même niveau. Lancée en 2019 sur Netflix, Sex Education est un bon exemple de tout ce que l'on aime dans le genre : une série avec des personnages hauts en couleur et des intrigues et discussions intelligentes. La saison 3 prouve que la série a encore des choses à dire.

1. Nouvelle année, nouvelles règles

La bande-annonce de la saison 3 de Sex Education l'a teasé : il y aura du changement à Moordale. L'"école du sexe", comme la surnomme ses détracteurs, va voir l'arrivée d'une nouvelle principale, Hope, jouée par Jemima Kirke. Une nouvelle principale qui semble vouloir changer les choses pour le meilleur... mais pas vraiment. Les élèves vont vite découvrir que derrière ce visage plutôt sympathique se cache en fait une personnalité morose. L'occasion aussi d'évoquer à travers elle les discriminations envers les personnes qui ne rentrent pas dans les normes de genres ou les débats autour de l'éducation sexuelle à l'école.

2. Quelle suite pour Otis et Maeve ?

C'est la question que tout le monde se pose : Maeve (Emma Mackey) et Otis (Asa Butterfield) vont-ils sortir ensemble ? La saison 2 nous laissait sur un nouveau contretemps puisque Isaac (George Robinson) supprimait un message vocal d'Otis dévoilant ses sentiments pour Maeve. La communication entre eux sera d'abord très compliquée avant d'évoluer. Oui, vous saurez d'ici la fin de la saison la décision finale du duo. Mais il faudra patienter un moment. Vous êtes prévenus.

3. Otis va vous surprendre

Le Otis timide et réservé a bien changé ! Dans la saison 3, c'est un tout nouveau Otis que l'on peut découvrir. Un Otis qui couche désormais avec une élève dont on ne donnera pas l'identité pour éviter tout spoil. Et franchement, on ne l'avait pas forcément vu venir. Otis va être aussi forcé de grandir suite à sa situation familiale. On vous rappelle que Jean (Gillian Anderson) a appris qu'elle était enceinte à la fin de la saison 2. Une grossesse qui va tout bouleverser dans la vie des Millburn - et pas que.