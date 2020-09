Sex Education saison 3 : voici les trois nouveaux acteurs qui rejoignent le casting !

Qui sont-ils ?

Alors, connaissez-vous les trois nouveaux acteurs de Sex Education ? Il n'y a sûrement pas de doute pour John Isaacs puisqu'il a joué Lucius Malfoy dans Harry Potter et Dr. Hunter dans The OA. Jemima Kirke, elle, a joué dans les séries Girls et Maniac et dans le clip Dusk Till Dawn de Zayn et Sia et Dua Saleh, elle, est surtout connue pour sa carrière musicale. Elle a sorti deux Ep, "Nur" et "Rosette" en 2019 et 2020. Sex Education est son premier projet en tant qu'actrice.