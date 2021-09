Sex Education saison 3 : la bande-annonce qui tease du changement et des tensions

Les abonnés de Netflix n'auront pas le temps de s'ennuyer en septembre. Après la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel (découvrez notre résumé) dispo depuis le 3 septembre et la saison 6 de Lucifer qui sera en ligne ce vendredi 10 septembre, c'est la saison 3 (tant attendue) de Sex Education qui débarque.

Souvenez-vous, à la fin de la saison 2, Isaac (Georges Robinson) effaçait un message d'Otis (Asa Butterfield) dans lequel il déclarait ses sentiments à Maeve (Emma Mackey). La saison 3 devrait reprendre quelques semaines plus tard, lors de la rentrée des classes pour la dernière année de lycée des persos.

Otis et Maeve en froid dans la suite de Sex Education

Et, comme on peut s'en douter, les relations ne seront pas vraiment au beau fixe entre Maeve et Otis dans la suite de la série. Si on en croit les images, les ados ne seront plus trop en contact et les fans qui les shippent vont donc devoir être patients. Y-aura-t-il un rapprochement d'ici la fin de la saison 3 de Sex Education ? Rien n'est certain pour le moment même si on sait que le final de la saison 3 devrait tout changer. Côté couples, Eric (Ncuti Gatwa) et Adam (Connor Swindells) devraient assumer leur relation.

Mais surtout, il y aura du changement à Moordale avec l'arrivée d'une nouvelle principale, Hope (Jemima Kirke), qui va tenter de remettre les élèves sur le droit chemin. Et ça passera par des méthodes plutôt surprenantes. La saison 3 de Sex Education arrive le 17 septembre sur Netflix.