La Casa de Papel saison 5, partie 1 : quelle fin ? On t'explique comment ça se termine

Et c'est pas fini ! La VDM des braqueurs continue : Tamayo (Fernando Cayo) a décidé d'envoyer une équipe de l'armée très très entraînée (dont Gandia of course) pour botter les fesses des membres du gang du Professeur à coup de mitrailleuses et de grenades. Bilan : Helsinki (Darko Peric) s'est retrouvé coincé sous une colonne en marbre, sa jambe broyée, mais a pu être libéré grâce aux efforts de Palerme (Rodrigo de la Serna).

Dans l'assaut, l'équipe a été divisée et Denver (Jaime Lorente), Manille (Belén Cuesta) et Tokyo (Ursula Corberó) se sont retrouvés pris au piège dans la cuisine de la Banque. Le Professeur a quand même réussi à stopper un second assaut en faisant chanter Tamayo : il possède un enregistrement de ce dernier voulant faire croire que les braqueurs ont tiré sur des otages (alors que c'est Arturo qui les a blessés) et l'a menacé de le faire passer pour leur complice.

Pour le Professeur

Pendant tout ce drama dans la Banque, le Professeur n'a pas eu la belle vie. Alicia Sierra a trouvé sa planque et s'est amusée à le torturer un peu, notamment en lui tirant une balle dans le pied. La policière (très) intelligente a même réussi à avoir Marseille (Luka Peros) et Benjamin (Ramón Agirre) ! Mais au final, elle a été obligée de libérer son ennemi juré : elle a accouché dans la planque et son bébé était mal positionné. Comprenant qu'elle n'avait plus rien à perdre puisque Tamayo lui a publiquement fait porter le chapeau et fait croire qu'elle travaillait avec le gang, Alicia a laissé le Professeur l'aider à mettre au monde sa fille, Victoria.