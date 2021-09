La Casa de Papel saison 5 : mort d'un personnage culte dans une scène déchirante

Tokyo est morte dans La Casa de Papel

La saison 5 de La Casa de Papel a peut-être été découpée en deux parties afin de faire durer le plaisir / suspense, mais cela n'a pas empêché les créateurs de prendre des risques dès les premiers épisodes. Ainsi, c'est dans l'épisode 5 - mis en ligne ce vendredi 3 septembre 2021 sur Netflix, qu'un personnage emblématique de la série a trouvé la mort.

De qui s'agit-il ? De Tokyo. Oui, là où l'on imaginait l'héroïne immortelle en raison de son rôle de voix off dans la série, le personnage d'Ursula Corbero a finalement été tuée d'une façon aussi déchirante qu'héroïque au sein de la Banque d'Espagne.

La braqueuse gravement blessée...

Que s'est-il passé ? Alors qu'ils avaient pour mission de gagner du temps en attendant l'ouverture d'un passage en direction du musée, Tokyo, Denver et Manille se sont retrouvés pris au piège par la bande de Gandia, plus armée et violente que jamais. A cette occasion, la copine de Rio, dans un instant d'inattention, s'est fait avoir par différents snipers et a été simultanément blessée par balles aux bras et aux jambes, l'immobilisant (presque) totalement. "J'étais une marionnette humaine, avec 5 balles dans le corps" pouvait-on notamment l'entendre déclarer.

Aussi, et alors même qu'une happy ending était sur le point de se dessiner pour les braqueurs avec la possibilité de fuir par un monte-charge découvert au dernier moment, Tokyo - consciente de son état, a pris la décision de se sacrifier pour sauver les siens, "Je ne suis pas du genre à mourir en prison. Je suis du genre à fuir. Et si mon corps ne peut pas fuir, mon âme, elle, le peut."

... avant de se sacrifier pour ses amis

Résultat, pendant que ses amis fuyaient les lieux, l'héroïne - après avoir fait de jolis adieux à Rio, "Ne sois pas triste. C'est le premier jour de ta nouvelle vie. Tu as beaucoup de vies à vivre", a donc servi d'ultime rempart à la manière de Berlin en saison 2, en repoussant au maximum les attaques des forces armées lors de nombreux échanges de balles.

Un acte de bravoure douloureux à suivre, mais également logique pour Tokyo. Reconnaissante envers le Professeur de lui avoir accordée une nouvelle vie, elle n'a pas hésité à lui confier : "Tu as été mon ange gardien. A mon tour d'être le vôtre". Puis, finalement, alors que l'on pensait que l'horrible Gandia avait gagné la partie, Tokyo s'en est allée de la façon la plus badass possible en utilisant ses dernières forces pour se faire exploser, à l'aide de grenades, juste à côté de lui.

Une happy ending pour la braqueuse ?

Difficile de voir en cette scène une happy ending puisque, même si tous ses amis ont pu s'enfuir et gagner du temps dans leur quête d'évasion, tous - à commencer par Rio et le Professeur, semblent être meurtris et KO par cette mort. Malgré tout, il est également compliqué d'être triste devant la disparition de Tokyo.

Si l'épisode 5 qui lui était consacré nous a bien appris une chose, c'est combien la vie est faite d'histoires différentes. Et celle de Tokyo, qui a connu de nombreux rebondissements, semble avoir pris fin au meilleur moment : celui où elle était enfin comblée. Cela peut être dur à digérer, mais au regard de son passé, c'était inespéré.