La Casa de Papel saison 5, partie 1 : la bande-annonce 100% explosive qui fait flipper

Comment se terminera l'histoire de nos braqueurs préférés dans La Casa de Papel ? C'est officiel, la saison 5 sera la dernière et on se doute que l'équipe nous a prévu une fin en apothéose. Pour la découvrir, l'attente ne sera plus très longue : la partie 1 sera lancée le 3 septembre (soit dans un mois) et la toute fin de la série est prévue pour décembre. Et bonne nouvelle, on a ENFIN des images inédites de la suite du show espagnol. Tremblez !

Alicia vs le Professeur, les braqueurs au bout de leur vie

A la fin de la saison 4 de La Casa de Papel, Alicia (Najwa Nimri) découvrait la planque du Professeur (Alvaro Morte). Et ça ne va pas très bien se passer... Dans la bande-annonce de la saison 5 à voir sans attendre dans notre diaporama, la policière semble vouloir s'amuser à torturer le leader des braqueurs. Ces derniers ne vont pas tarder à découvrir que leur ami/boss a été compromis. Mais, menés par Lisbonne (Itziar Ituño), ils vont reprendre les armes pour tenter de reprendre la situation en main. Car de leur côté, ça s'annonce aussi très compliqué puisque l'armée va être appelée pour reprendre possession des lieux. Bref, rien ne va plus pour le groupe !

La Casa de Papel se terminera-t-elle sur de multiples morts ou bien la série prendra-t-elle une direction un peu plus joyeuse ? Pour l'instant, rien n'a filtré sur la fin du show espagnol, à part quelques messages émouvants postés par les acteurs pour la fin du tournage. Dans la bande-annonce, on peut aussi retrouver quelques (courts) extraits mettant en scène Miguel Ángel Silvestre, vu aussi dans la série Sky Rojo, et qui rejoint le casting dans la saison 5.

Vivement le 3 septembre prochain pour découvrir les nouveaux épisodes de La Casa de Papel !