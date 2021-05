La Casa de Papel saison 5 : Alvaro Morte (Le Professeur) très ému par la fin du tournage

Alvaro Morte (El Professor / Le Professeur) bouleversé par la fin de tournage de La Casa de Papel

Les fans de La Casa de Papel sont nombreux à travers le monde. Et depuis l'annonce de la saison 5, qui sera la dernière saison de la série espagnole, ils ont plusieurs théories sur la suite comme par exemple le retour de Nairobi. Et en attendant de découvrir les épisodes inédits du show Netflix, Alvaro Morte (qui joue El Professor alias Le Professeur) s'est montré après la fin du tournage de la saison 5. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, l'acteur s'est filmé lors du dernier jour de tournage, dans une voiture en train de quitter le plateau de la saison 5.

Après Miguel Herran (Rio) qui avait fait ses adieux à la série et Ursula Corbero (Tokyo), c'est donc Alvaro Morte qui a dit adieu à La Casa de Papel. Et il s'est affiché au bord des larmes. Malgré un sourire à la fin de la courte vidéo, on voit bien que celui qui est bien en vie contrairement à une rumeur sur le net est bouleversé. En légende de son post Instagram, il a précisé : "Quittant pour la dernière fois le plateau de @lacasadepapel". Car qui dit fin de la saison 5, dit fin de La Casa de Papel tout court. Et pour le comédien qui s'est fait connaître dans le monde entier avec cette série, grâce à son personnage d'El Professor, c'est une page difficile à tourner.