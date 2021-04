La Casa de Papel saison 5 : Miguel Herrán (Rio) fait ses adieux à la série et à Úrsula Corberó

La Casa de Papel saison 5 : fin de tournage pour Miguel Herrán (Rio), qui se confie sur Instagram

Le tournage de la saison 5 de La Casa de Papel approche de son terme et Netflix n'a toujours pas dévoilé la date de sortie des futurs épisodes. Sur Instagram, Miguel Herrán - l'interprète de Rio, vient d'annoncer avoir tourné sa dernière scène. Et pour l'occasion, il a rendu hommage à son personnage et à Úrsula Corberó (Tokyo).

Le comédien complimente Úrsula Corberó Enfin, sachez que Miguel Herrán ne s'est pas arrêté là. Après avoir remercié Rio, ce personnage qui lui a permis d'acquérir une telle notoriété, l'acteur a souhaité rendre hommage à son amie Úrsula Corberó, l'interprète de Tokyo, avec qui il a partagé la majeur partie de ses scènes. "Quand je serai grand, je veux être aussi courageux que toi, mon amie" a-t-il déclaré. Face à cela, la comédienne n'a pu s'empêcher de réagir. Toutefois, plutôt que d'entrer à son tour dans le jeu des déclaration, Úrsula Corberó s'est contenté de deux emojis : un coeur noir et une blanche colombe. Les pros du rébus, à vous de jouer pour déchiffrer tout ça...

Lors d'un récent point organisé entre Netflix et ses investisseurs, le patron de la plateforme n'a pas cité La Casa de Papel parmi les séries attendues lors du 4ème trimestre de cette année 2021. De fait, soit cette saison 5 sera diffusée cet été, soit il faudra attendre 2022 pour la découvrir.