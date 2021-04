La Casa de Papel saison 5 : Nairobi de retour après sa mort ? La rumeur relancée

La saison 5 de La Casa de Papel est méga attendue par les fans ! Aucune date de sortie n'a encore été annoncée, mais il se murmure que la suite pourrait bien arriver au mois d'août. En attendant, pas mal de questions se posent : comment va se terminer la série espagnole ? Les braqueurs encore vie réussiront-ils à tous s'en sortir ? Quel sort réserve Alicia Sierra (Najwa Nimri) au Professeur (Alvaro Morte) ? Le retour de Nairobi, après sa mort, est-il possible ?

Nairobi de retour dans des flashbacks ?

On pense que oui puisque Alex Pina (Sky Rojo, White Lines) a bien trouvé un moyen de faire revenir Berlin, abattu dans la saison 2. Et puis, le créateur ne veut sûrement pas prendre le risque de décevoir les fans avec l'absence de Nairobi, déjà qu'ils ont du mal à se remettre de son meurtre en saison 4...

En tout cas, si l'on en croit les infos du média espagnol, Marca, il aurait bien prévu le retour du personnage d'Alba Flores à travers des flashbacks, comme pour celui de Pedro Alonso : "Nairobi retrouvera ses anciens collègues, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs", déclare le site. Rien d'officiel n'a encore été annoncé, mais les confidences d'Alba Flores laissent penser qu'il y a bon espoir : "Je ne serais pas surprise. La Casa de Papel l'a fait avec plusieurs personnages, comme Oslo, qui ne parlait pas mais qui est apparu dans la dernière saison. Ce ne serait donc pas étrange."

Les nouveaux acteurs de La Casa de Papel saison 5

Le sort de Nairobi reste donc un mystère. En attendant d'en savoir plus, voici les nouveaux acteurs prévus au casting de La Casa de Papel saison 5, aux côtés d'Ursula Corbero (Tokio), Miguel Herran (Rio) et Jaime Lorente (Denver) : Alberto Amarilla, Patrick Criado, José Manuel Seda et Miguel Ángel Silvestre, vu dans Sky Rojo.