La Casa de Papel saison 5 : un nouvel acteur au casting

Outre la saison 5 de La Casa de Papel, Alberto Amarilla sera aussi à l'affiche d'une nouvelle série espagnole très attendue. Laquelle ? El Internado : Las Cumbres (L'internat : les sommets en français) qui sera dispo en février 2021 sur Amazon Prime Video, avec Mina El Hammani qui interprétait Nadia dans Elite sur Netflix.

D'autres nouveaux visages sont aussi prévu dans la suite de la série Netflix

En revanche, on ne sait pas encore quel personnage il jouera dans la saison 5 de La Casa de Papel. Le nouveau visage de la série Netflix n'a pas donné plus de détails et rien n'a fuité pour le moment. Ce que les médias hispaniques ont rappelé, c'est que depuis août 2020, on sait que d'autres nouveaux acteurs ont aussi rejoint cette supposée ultime saison : Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado et José Manuel Seda. Mais là encore, les personnages qu'ils incarneront ne sont pas encore connus.