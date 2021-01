La Casa de Papel saison 5 : date de sortie, saison 6... on fait le point sur les rumeurs

Lancée en décembre 2017 sur Netflix, La Casa de Papel a balayé la concurrence, devenant rapidement l'une des séries les plus populaires de la plateforme, notamment en France où elle a battu des records. Alors que le show continue de rassembler des millions de téléspectateurs, l'aventure doit se terminer : en juillet 2020, Alex Pina annonçait que la saison 5 serait la dernière.

Quand sortira la saison 5 de La Casa de Papel ?

Pour l'instant, Netflix n'a pas officiellement dévoilé la date de sortie de la saison 5 de La Casa de Papel. Mais les médias espagnols ont déjà une petite idée sur la question. Selon les rumeurs du moment, c'est le 7 avril prochain que les épisodes pourraient être mis en ligne. Pour rappel, la saison 4 est dispo depuis le 3 avril 2020, un vendredi. Si la date du 7 avril se confirme, les épisodes seraient donc mis en ligne un mercredi, une chose qui fait douter pas mal d'internautes. Netflix ne s'est pas exprimé au sujet des rumeurs et il faudra donc encore patienter.

Une diffusion en deux parties ?

Autre rumeur du moment ? La saison 5 pourrait être en fait divisée en deux parties. Une idée évoquée par plusieurs médias et qui n'est pas totalement improbable : on sait que la saison 5 contiendra 10 épisodes (contre 8 pour les saisons 3 et 4). Histoire de faire durer le plaisir, Netflix pourrait bien décider de proposer 5 épisodes (un peu comme elle l'a fait récemment avec Lupin) puis les 5 autres un peu plus tard. Mais encore une fois, la plateforme n'a rien dévoilé à ce sujet.

Une saison 6 toujours possible ?

Netflix va-t-elle nous refaire une Lucifer et finalement renouveler La Casa de Papel pour une 6e saison ? Plusieurs indices sèment le doute chez les fans. D'abord dans une annonce sur les programmes à venir au début du mois, la plateforme a évoqué la "partie 5" de la série et non la "saison finale" comme elle l'a fait sur d'autres programmes.