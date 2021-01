La Casa de Papel saison 5 : un spin-off après la fin ? "Il faut avoir la bonne idée"

Quand sortira la saison 5 de La Casa de Papel ? Pour le moment, Netflix n'a annoncé aucune date de diffusion, mais on sait déjà que la fin de la série espagnole sera "épique" ! Encore un peu de patience donc, surtout qu'il va falloir savourer cette saison puisqu'elle sera la dernière, c'est ce qui a été annoncé du moins. Et si l'univers du show avec Ursula Corbero,Jaime Lorente ou encore Miguel Herran continuait avec un ou plusieurs spin-off ? Une série dérivée sur Arturo (Enrique Arce) serait envisagée, mais rien n'est encore sûr.

Pas de spin-off pour La Casa de Papel ?

D'autant plus que le scénariste de La Casa de Papel, Javier Gómez Santander, a confié en interview avec Jotdown qu'un spin-off n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Il n'est cependant pas fermé à cette idée, bien au contraire : "Je pense que la série va très bien se terminer, cette cinquième saison est très bonne. Je n'envisage pas de spin-off. Mais vous ne pouvez pas non plus exclure l'idée. Il faut seulement avoir la bonne idée et y consacrer du temps."

Javier Gómez Santander a ajouté : "Peut-être que dans deux ans j'en aurai envie, car je porte beaucoup d'affection envers cette série. Si par la suite, nous envisageons de le faire parce que nous avons une idée intéressante, alors dans ce cas c'est oui. Mais pour l'instant, c'est non."

"Nous avons beaucoup de possibilités pour des spin-off"

De son côté, Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel (qui va avoir le droit à un remake coréen), semble plutôt partant pour réfléchir à un éventuel spin-off, voire même plusieurs : "Nous avons beaucoup de possibilités pour des spin-off grâce aux personnalités fortes des personnages (...) Chaque personnage de la série a une dualité que nous voudrions explorer dans un spin-off', a-t-il avoué à Oprah Magazine en 2020. Les fans, eux, sont prêts pour un spin-off et ils le sont encore plus depuis la mort choc de Nairobi (Alba Flores). Ils veulent en savoir plus sur ce personnage !