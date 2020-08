La Casa de Papel saison 5 : de nouvelles photos du tournage donne des indices sur un nouveau

Avant la fin, La Casa de Papel va accueillir deux petits nouveaux dans sa saison 5 : Miguel Ángel Silvestre et Patrick Criado ont rejoint le casting de la série de Netflix dans des rôles pour l'instant secrets... mais vont-ils le rester longtemps ? Le tournage de la série a bien repris et certaines photos ont commencé à circuler. On a par exemple pu voir que Patrick Criado a tourné des scènes avec Pedro Alonso (Berlin) au Danemark, laissant penser que son personnage aura un lien avec le braqueur mort. Mais il n'est pas le seul à se dévoiler.

Des flashbacks sur Tokyo à venir ?

En fin de semaine dernière, de nouvelles images ont aussi mis la puce à l'oreille des fans de La Casa de Papel. Sur Instagram Stories, Ursula Corberó aka Tokyo a posté une photo de son retour sur le tournage... avec son ancienne coupe de cheveux portée sur les saisons 1 et 2. Une photo qui laisse penser que l'on aura droit à des flashbacks centrés sur l'héroïne.