La Casa de Papel saison 5 : les premières images déroutantes du tournage

Quelques jours après l'officialisation par Netflix de la fin de La Casa de Papel au terme de sa future saison 5, le tournage des ultimes épisodes de la série a débuté au Danemark. Pourquoi ce pays et non plus l'Espagne ? Doit-on y voir un indice sur la possible porte de sortie des personnages ?

Les braqueurs débarquent au Danemark

Selon les premières informations, la production aurait en réalité choisi ce pays et plus particulièrement la ville de Copenhague du fait d'une crise sanitaire mieux maîtrisée sur place et donc de conditions plus favorables à l'organisation d'un tournage. Autrement dit, cela pourrait n'avoir aucun lien avec la conclusion de l'histoire.

De plus, à en croire les premières images, Berlin devrait être fortement présent à l'écran là-bas. Or, on tient tout de même à le rappeler, le personnage de Pedro Alonso est décédé depuis la saison 2. Aussi, quand on le voit se balader un peu partout dans les rues de la ville, habillé de la même façon que les autres héros, on peut logiquement penser qu'il devrait finalement s'agir de séquences qui illustreront de nouveaux flashbacks. Bref, l'idée de voir nos braqueurs préférés se cacher à Copenhague après leur casse semble peu plausible et l'hypothèse d'une bad ending est toujours crédible.

Une présence qui interroge

Seul mystère très important à retenir de ces images : on y retrouve Patrick Criado, l'un des petits nouveaux intégrés au casting de cette série. Doit-on ainsi comprendre qu'il intégrera la bande ? Qu'il était déjà dans les plans du Professeur depuis longtemps ? Ou alors, dans le cas où ces scènes n'appartiendraient pas à des flashbacks, faut-il y voir la promesse d'un twist totalement fou ? Et si Berlin était vivant et que le héros de Patrick Criado réussissait à retrouver sa trace...

Cette saison 5 de La Casa de Papel s'annonce passionnante.