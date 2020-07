La Casa de Papel : la saison 5 sera la dernière, le créateur annonce une fin "épique"

C'est la fin pour La Casa de Papel

C'est un véritable ascenseur émotionnel que vivent les abonnés de Netflix ce vendredi 31 juillet 2020. Alors que le plateforme vient de mettre en ligne la saison 2 de Umbrella Academy, EW annonce dans le même temps et en exclusivité que La Casa de Papel va prendre fin. Sans grande surprise, la saison 5 à venir - dont la production débutera début août au Danemark, sera donc la dernière de cette histoire.

Une déception ? Pas nécessairement. Alex Pina, le créateur de la série, a confirmé à EW que les ambitions créatives de son équipe allaient être encore plus fortes cette année afin de partir avec un gros BOOM, "On passe d'un jeu d'échec, avec une stratégie intellectuelle, à une stratégie de guerre : on attaque et on défend." Autrement dit, attendez-vous à une fin explosive, spectaculaire et possiblement triste. Alex Pina l'a d'ailleurs promis, "Ça va donner vie à la partie la plus épique de toutes nos parties". A l'écouter, exploser un tank et détourner des hélicos, ce n'était que l'échauffement...

De nouveaux personnages dangereux

Par ailleurs, comme si le Professeur n'était déjà pas assez en mauvaise posture suite à son affrontement avec Alicia Sierra, l'adversité pourrait encore monter d'un cran dans cette saison 5. D'après le créateur, de nouveaux personnages incarnés notamment par Miguel Ángel Silvestre (Sense8) et Patrick Criado (Le Royaume de sang) pourraient à leur tour débarquer afin de mettre à mal ses plans.

Le créateur n'a pas souhaité trop en dire sur ces arrivées, mais il a tout de même dévoilé, "On essaie toujours d'avoir des adversaires à la fois charismatiques, intelligents, brillants. Ici, dans cette saison façon film de guerre, on recherchait des personnages à l'intelligence capable de se mesurer à celle du Professeur". Vous aussi vous la sentez cette petite vibe Death Note ? Une chose est certaine, on va vibrer comme jamais, "Ce gang va être poussé vers des situations irréversibles, se retrouver au centre d'une guerre sauvage."