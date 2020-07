Umbrella Academy saison 2 : une suite à la hauteur ? Notre avis (sans spoiler)

Un vent de fraîcheur

Le grand point positif de cette saison 2, c'est que l'on évite le côté redite. Malgré une situation qui semble identique (il faut remobiliser toute la famille ET sauver le monde), le changement de lieu (exit The City, bonjour le Texas) et d'époque apportent un vrai sentiment de rafraîchissement et de renouveau. Les créateurs ont en effet eu la bonne idée de ne pas faire débarquer les personnages en même temps dans les années 60. De fait, certains comme Klaus ou Alisson se sont retrouvés coincés plus longtemps que Luther ou même Diego, ce qui leur a permis de se construire de nouvelles vies, de connaître de nouvelles expériences et de faire évoluer leurs personnalités.

En comparaison avec la saison 1, qui faisait finalement office d'introduction, on a donc le sentiment que les scénaristes ont pour ambition cette année de développer les personnages afin que l'on puisse s'attacher et s'identifier davantage à cette famille et à ses membres. On prend un vrai plaisir à suivre leurs différentes trajectoires qui apportent un côté chorale à la série et mettent en lumière les traits de personnalité plus prononcés et fascinants de nos héros préférés. A ce sujet, mention spéciale à Ben qui arrive enfin à trouver sa place au point de réussir à nous émouvoir avec son histoire. On ne s'y attendait pas et c'est extrêmement plaisant de le voir ne plus être oublié par les auteurs.