Umbrella Academy saison 2 : voyage dans le temps et fin du monde épique dans la bande-annonce

Les histoires de voyages dans le temps et de fin du monde vous manquent depuis la conclusion de Dark ? Netflix vous a entendu. Le 31 juillet prochain, la plateforme de streaming mettra en ligne la saison 2 d'Umbrella Academy, la géniale série de Steve Blackman adaptée des incroyables comics de Gerard Way et Gabriel Bá.

Premières images épiques

Et le moins que l'on puisse dire en découvrant la première bande-annonce, c'est que ces nouveaux épisodes arriveront une nouvelle fois à nous surprendre en nous plongeant dans un univers hallucinant. Au programme ? Toute la petite famille composée de Vanya (Ellen Page), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castaneda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Ben (Justin H. Min) et bien évidemment Numéro 5 (Aidan Gallagher) va cette fois-ci débarquer en 1963 et mystérieusement se retrouver mêlée à un gigantesque complot à base d'assassinat de Kennedy et guerre mondiale nucléaire.

Aussi, afin d'empêcher le monde de s'écrouler, la bande va une nouvelle fois sortir les muscles (et ses pouvoirs) afin de démêler les fils de cette histoire et affronter de nouveaux ennemis aussi collants que badass. Problème pour Numéro 5, le voyage dans le temps mis en scène lors du final de la saison 1 n'a pas été sans conséquences pour sa famille qui a eu le temps de se construire de nouvelles vies (Klaus leader d'une secte, histoire d'amour pour Allison, passage à l'asile pour Diego...). Il lui faudra donc ruser pour rallier tout le monde à sa cause tout en intégrant de nouvelles personnes avec eux.

PS : il y aura même un homme avec un aquarium à la place d'une tête comme méchant. Difficile de ne pas être hypé !