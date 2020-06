Dark saison 3 : Louis Hoffman (Jonas) et Lisa Vicari (Martha) réagissent à la fin de la série

Après nous avoir retourné le cerveau avec des twists surprenants et des intrigues parfois un peu confuses, Dark a mis la barre très haut pour son dernier épisode. On apprenait que les mondes de Jonas (Louis Hoffman) et Martha (Lisa Vicari) avaient été créés à partir d'un monde original : suite à l'accident de voiture de la famille de son fils qui a causé la mort de celui-ci mais aussi de sa famille, H.G. Tannhaus créait une machine à remonter dans le temps qui donnait lieu à une faille, faisant naître les deux mondes. Pour empêcher cela, Jonas et Martha se retrouvaient dans le monde original et empêchaient l'accident. On pouvait ensuite les voir disparaître dans une sorte de poussière, tout comme Adam, Eva ou bien Claudia.

"J'étais assez triste mais..."

Une fin que valident Louis Hoffman et Lisa Vicari. Interrogés par The Cutaway, les deux acteurs se sont exprimés sur la fin à la fois triste mais logique selon eux, de Dark. "Je pense que c'est tout ce que Jonas veut. Il n'est pas égoïste, il ne pense pas qu'à lui. Il veut le meilleur, il est prêt à donner sa vie pour les autres, pour Winden et le monde. Quand j'ai lu ça, j'étais assez triste de le voir mourir mais j'ai pensé : 'Je suis heureux pour toi car tu as enfin réussi à faire ce que tu voulais depuis tout ce temps'" a confié Louis Hoffman qui ajoute : "Pour moi, ils étaient en paix. C'était la bonne fin pour tous, pas seulement pour Martha et Jonas mais pour tous les autres également.".

De son côté, Lisa Vicari, qui a tenu une place encore plus importante dans la saison 3 de Dark, a expliqué : "C'est une fin très tragique pour les personnages mais c'est la seule façon pour eux de trouver la paix. Jonas n'est pas heureux dans le monde dans lequel il est né et Martha n'est pas heureuse dans son monde non plus. Ils savent qu'ils doivent se sacrifier. On a pensé que c'était la bonne chose à faire pour ces personnages. Evidemment, c'est émouvant mais en même temps, c'est très paisible. Ils acceptent les choses telles qu'elles sont." Cette ultime scène de Jonas et Martha a d'ailleurs été la dernière scène tournée par les deux acteurs, de quoi émouvoir encore plus l'équipe.

L'avis de Lisa Vicari sur la scène finale

Lisa Vicari a également évoqué la scène de fin dans laquelle on peut voir Regina, Hannah, Torben, Katharina, Peter et Benni. Hannah est enceinte et explique après une coupure de courant avoir eu un sentiment de déjà-vu et avoir rêvé d'une apocalypse. Elle dit aussi que Jonas est un joli prénom. Une fin ouverte qui permet à chacun de se faire sa propre interprétation. "J'aime beaucoup cette scène. Ça replace les choses au même endroit où elles ont commencé, on peut un peu voir ça comme une boucle. Mais aussi comme un nouveau début mais sans le confirmer. Chacun peut choisir sa propre version de la fin." a expliqué l'actrice.