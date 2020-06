Dark, le récap : ce dont il faut absolument se souvenir avant de regarder la saison 3

L'origine de Charlotte dévoilée

Dans la saison 2, on en apprenait plus sur Charlotte (Karoline Eichhorn), policière et mère de Franziska (Gina Stiebitz) et Elisabeth. Grosse surprise, on apprenait que Charlotte était en réalité la fille de Noah (Mark Waschke) dont l'autre nom est Hanno et d'Elisabeth qui est sa propre fille. Dans le futur, après l'apocalypse, Noah et Elisabeth se sont mis ensemble et ont eu Charlotte qui a été enlevée et emmenée dans les années 80 par une personne non identifiée. Charlotte a alors été adoptée par HG Tannhaus qui l'a élevé comme sa petite fille. A la fin de la saison 2, Charlotte qui est en 2020 et Elisabeth version adulte (Sandra Borgmann) qui est en 2053 se retrouvait face-à-face à travers une faille temporelle dans la particule de Dieu et on ne sait pas si Charlotte a pu quitter 2020 avant l'apocalypse.