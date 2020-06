Umbrella Academy saison 2 : décryptage des 7 indices cachés dans la nouvelle affiche

Mais où est passée la famille Hargreeves ? A la fin de la saison 1 de Umbrella Academy, alors que la Terre était sur le point d'être détruite à cause de Vanya (Ellen Page), Numéro Cinq (Aidan Gallagher) sauvait ses frères et soeurs de justesse en les faisant voyager dans le temps. Les premières photos teasaient un retour dans les années 60 et on en sait désormais un peu plus sur ce qui attend les personnages.

Le nouveau synopsis en dévoile plus

Ce lundi 29 juin, Netflix a dévoilé le synopsis de la saison 2 de Umbrella Academy qui nous réserve quelques surprises ! On y apprend que les personnages vont bien se retrouver dans les environs de Dallas, dans les années 60... mais pas à la même période. En effet, Cinq ne maîtrise pas à 100% son pouvoir et chaque personnage va débarquer seul à un moment différent sur une période de trois ans. Certains auront donc construit une nouvelle vie quand Cinq va tenter de les réunir pour éviter une autre apocalypse tout en étant traqués par des assassins. Tout un programme !

Les indices cachés... dans les lunettes

En plus de ce synopsis, la plateforme a également dévoilé une nouvelle affiche remplie d'indices. Et pour cause, des images sont présentes dans les lunettes de chaque personnage, de quoi nous donner des infos sur ce qui attend chacun.

Luther : On peut voir une Une de journal avec les mots "War Declared" (La guerre est déclarée) ce qui laisse penser que le personnage joué par Tom Hopper sera lié à la Guerre du Vietnam. Va-t-il s'engager dans l'armée ? Autre possibilité : cette Une pourrait avoir un lien avec la Guerre Froide.

Diego : Les lunettes de Diego (David Castañeda) montrent le portrait d'une femme brune qui ressemble beaucoup à Ritu Arya. Nouvelle venue au casting pour la saison 2 de la série, elle incarnera Lila, un personnage qui n'est pas présent dans les comics. Diego va-t-il en tomber amoureux ? Sera-t-elle son ennemie ?

Alison : De son côté, Alison (Emmy Raver-Lampman) pourrait se retrouver engagée au coeur du mouvement afro-américain des droits civiques. Dans ses lunettes, on peut voir une pancarte où l'on peut lire "Equality now" (l'égalité maintenant). Le mouvement des droits civiques a eu lieu aux USA de 1954 à 1968 et on est donc pile dans la bonne période. De plus, une photo de la saison dans laquelle on lui tendait un papier où était écrit "Avez-vous fait face à de la discrimination par votre patron ?" semble confirmer cette théorie.

Klaus : Pour Klaus (Robert Sheehan), qui est d'ailleurs le seul à avoir baissé ses lunettes, on peut voir des mains tendues. Deux possibilités ont été évoquées sur le web : d'un côté, le personnage se retrouvera en 1969 au festival de Woodstock, en plein mouvement hippie. Autre idée des fans : il sera le leader d'une secte.

Ben : Les lunettes de Ben (Justin H. Min) montrent le portrait des enfants Hargreeves. Cette image n'indique pas grand chose mais le fait qu'il apparaisse bien en chair et en os (alors qu'il n'était qu'un fantôme auparavant), laisse penser qu'il pourrait retrouver forme humaine dans la suite. On sait en tout cas qu'il sera plus présent dans la saison 2.

Vanya : Pour Vanya, on peut voir une image de femme au foyer qui semble être en colère contre son fils. Les photos précédemment dévoilées laissent penser que Vanya pourrait avoir une nouvelle famille dans la suite de la série puisqu'on a pu la voir avec le personnage de Sissy (jouée par Marin Ireland) et ses enfants.

Cinq : En ce qui concerne Cinq, c'est un peu plus compliqué puisque les reflets semblent simplement montrer des bâtiments. Mais comme l'ont rappelé certains internautes, on sait que le personnage est un assassin et qui a été assassiné à Dallas dans les années 60 ? John Fitzgerald Kennedy ! Ce dernier est mort le 22 novembre 1963, à Dallas, après avoir été touché par une balle. Cinq est-il en fait responsable de ce meurtre ? Certains pensent en tout cas que les immeubles vus dans les lunettes du personnage pourraient être la vue depuis l'endroit où Lee Harvey Oswald (reconnu coupable de l'assassinat) aurait tiré sur le président. De plus, on peut voir du sang sur son visage ce qui peut laisser penser à un meurtre.