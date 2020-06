Umbrella Academy saison 2 : les premières photos qui dévoilent un retour dans les années 60

Mise en ligne en février 2019 sur Netflix, la saison 1 de Umbrella Academy n'avait pas tardé à faire des adeptes : deux mois plus tard, la plateforme annonçait que la série avec Ellen Page, Robert Sheehan et Tom Hopper avait été vue par 45 millions de comptes. Rien que ça ! Pas étonnant donc qu'elle ait droit à une saison 2 qui, on l'espère, sera encore plus dingue !

La saison 2 de Umbrella Academy se dévoile

Jusqu'à maintenant, on en savait très peu sur ce qui attendait Vanya (Ellen Page), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castaneda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan) et Numéro 5 (Aidan Gallagher) dans la saison 2 de Umbrella Academy. A la fin de la saison 1, alors que la Terre était sur le point d'être détruite, Numéro 5 emmenait ses frères et soeurs pour un voyage dans le temps... direction les années 60 ! Eh oui, le site Entertainment Weekly qui a posté en exclusivité les premières images (à voir ci-dessous) avant qu'elles ne soient publiées par Netflix, a dévoilé une partie de l'intrigue de la deuxième saison.

On sait donc maintenant que les Hargreeves se retrouveront dans les années 60 à Dallas (qui est le titre du deuxième volume de la bande-dessinée sur laquelle la série est basée). Mais Cinq ne contrôlant pas vraiment bien ses pouvoirs, chacun va arriver à Dallas... à un point différent dans le temps. Cinq, lui, va être confronté à une nouvelle apocalypse et va devoir rassembler l'équipe pour éviter un nouveau désastre. Vont-ils s'en sortir cette fois-ci ? La saison 2 de Umbrella Academy accueillera aussi de nouveaux personnages dont Sissy (jouée par Marin Ireland), Raymond (joué par Yusuf Gatewood) et Lila (incarnée par Ritu Arya). La saison 2 arrive le 31 juillet sur Netflix.