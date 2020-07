La Casa de Papel saison 5 : Berlin de retour ? Pedro Alonso confirme !

Berlin a bien failli disparaître de La Casa de Papel : "j'ai répondu que je n'avais aucune intention de me débarrasser de lui", a révélé Alex Pina dans le documentaire La Casa de Papel - le phénomène sur Netflix. Le créateur a tenu parole puisque, même si le braqueur joué par Pedro Alonso se fait exécuter à la fin de la saison 2, il est revenu dans des flashbacks dans les saison 3 et 4.

Pedro Alonso annonce le retour de Berlin dans La Casa de Papel saison 5

L'engouement des fans pour ce personnage a aussi aidé à organiser son retour dans la suite, mais auront-ils la chance de le revoir dans la saison 5, dont le tournage a commencé ?

La réponse est oui si l'on en croit l'un des derniers posts de Pedro Alonso sur Instagram : "je viens juste de me faire couper les cheveux et d'essayer des vêtements. Ils portaient tous des masques. Parfois, on aurait dit le Pentagone. Ou l'un de ces films de Spielberg avec des rencontres on ne sait où. Le fait est que bientôt je le serai à nouveau. Il s'appelle Berlin et c'est de l'amour pur."

L'acteur de La Casa de Papel devrait de nouveau apparaître dans des flashbacks qui, espérons-le, nous en apprendront enfin plus sur la mystérieuse femme de Berlin, Tatiana, interprétée par Diana Gomez (vue aussi dans Valeria sur Netflix).