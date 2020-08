La Casa de Papel saison 5 : une fin mortelle pour les braqueurs ? Le créateur balance

C'est désormais officiel, la saison 5 de La Casa de Papel - qui vient d'entrer en tournage, sera la dernière sur Netflix. Et sans grande surprise, les ultimes épisodes ne devraient pas être de tout repos pour les personnages, mais également pour notre coeur. Tandis que de nombreux fans espèrent encore assister à un happy ending pour le Professeur et sa bande, Alex Pina - le créateur, a au contraire confirmé que l'équipe souffrira comme jamais.

Une conclusion intense

"Le gang va être poussé vers des situations irréversibles, vers une guerre sauvage. C'est la partie [ou saison] la plus épique de toutes celles que l'on a pu faire jusqu'à présent" a-t-il ainsi confié à EW, après avoir notamment teasé les apparitions de deux nouveaux personnages très mystérieux qui devraient mettre à mal le plan des braqueurs. Oui, on part plus sur une fin mortelle ou derrière les barreaux à l'heure actuelle.

Alex Pina l'a ensuite rappelé, il est de toute façon inutile de regarder La Casa de Papel avec l'espoir d'une douce conclusion. Selon lui, comme on a déjà pu le constater récemment avec la mort de Nairobi, la série est faite pour faire trembler notre coeur et nous retourner le cerveau, "L'adrénaline est dans l'ADN de la série. Toutes les 30 secondes des choses se déroulent et viennent troubler nos personnages, en un coup on repart sur de l'action. L'adrénaline mixée au développement de ces sentiments pour ces personnages complexes, magnétiques, imprévisibles, va continuer jusqu'à la fin du braquage".

Bref, cette saison 5 va nous faire vibrer, mais également probablement nous frustrer car certains fans auraient voulu que la série s'arrête à la belle fin de la saison 2.