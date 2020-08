La Casa de Papel saison 5 : Miguel Angel Silvestre et Patrick Criado au casting, qui sont-ils ?

On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour les plus grands fans de La Casa de Papel. La bonne ? La série d'Alex Pina est renouvelée pour une saison 5 ! La mauvaise ? Cette saison sera la dernière ! Pour nous remonter le moral, le créateur a confié que l'ultime saison sera "épique" et digne d'un "film de guerre". Doit-on s'attendre à une fin mortelle pour les braqueurs ? Il y a des chances. En tout cas, une chose est sûre : ils vont accueillir deux petits nouveaux dans la saison 5 de La Casa de Papel.

Qui sont les nouveaux acteurs de La Casa de Papel saison 5 ?

Miguel Angel Silvestre

On ne sait pas s'ils rejoindront la bande du Professeur (ou El Professor) à l'intérieur de la banque, s'ils seront du côté de la police ou rien à voir. Pour le moment, on connaît que leurs noms, Miguel Angel Silvestre et Patrick Criado. Le premier est surtout connu pour son rôle de Lito Rodriguez dans la série Sense8, mais il a aussi joué dans Narcos et dans les films Les Amants passagers de Pedro Almodovar ou encore Ibiza, dispo sur Netflix.