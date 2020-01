La Casa de Papel : Alvaro Morte donne son avis sur le possible spin-off

Enrique Arce qui l'incarne dans la série avait même confié lors d'une interview donnée à PRBK avoir reçu de "sérieuses" menaces de mort. "Des gens qui me disent : "On sait où tu habites", ils me donnaient mon adresse et me disaient : "On va venir te chercher". Des insultes, j'en reçois tous les jours. Hier, aujourd'hui, devant la Tour Eiffel ou la Statue de la Liberté, je me fais toujours insulter !" avait-il expliqué.

Une saison 4 plus "difficile"

Au micro de E Cartelera, Alvaro Morte a aussi évoqué la saison 4 de La Casa de Papel qui arrive le 3 avril sur Netflix. Et, comme on peut s'y attendre, cette suite ne sera pas des plus joyeuses. "La saison 4 sera très différente de la saison 3, elle sera plus difficile" a-t-il teasé. On vous rappelle qu'à la fin de la saison 3, Nairobi (Alba Flores) était victime d'un tir au niveau de la gorge et semblait sur le point de mourir.