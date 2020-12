La Casa de Papel : le remake coréen de la série espagnole confirmé, Alex Pina valide !

En l'espace de quelques mois seulement, La Casa de Papel est devenu un succès planétaire, à tel point que son créateur, Alex Pina, a décidé de continuer à raconter l'histoire des braqueurs en combinaison rouge et au masque de Dali avec une saison 3, une saison 4 et une saison 5 ! Des suites pas vraiment prévues puisque le showrunner avait l'intention de s'arrêter après la saison 2. Il a finalement bien fait de poursuivre l'aventure qui, aujourd'hui, en fait rêver plus d'un !

La Casa de Papel va avoir le droit à un remake coréen

Admirative de l'ampleur autour de La Casa de Papel, la Corée du Sud a envie de réaliser un remake de la série espagnole, comme l'a révélé le quotidien Kyunghyang Shinmun. Et alors que ce projet n'en était qu'au stade des négociations entre la société BH Entertainment et Netflix au moins de juin, il en est aujourd'hui au stade du concret puisque Alex Pina a confirmé l'adaptation coréenne, produite par BH Entertainment et Contents Zium, dans une interview accordée à Variety.

Le créateur a notamment expliqué : "Les créateurs coréens développent leur propre langue et culture audiovisuelle depuis des années. Ils ont réussi, comme notre série, à dépasser les frontières culturelles et à devenir une référence pour des milliers de téléspectateurs à travers le monde, en particulier parmi les jeunes. C'est pourquoi je trouve fascinant que le monde de La Casa de Papel soit si attrayant pour les créateurs coréens pour en faire une adaptation. Le fait que l'action se déroule sur la péninsule coréenne me semble également être une étape importante dont je me réjouis vraiment."

A noter que le casting de la version coréenne n'a pas encore été dévoilé mais cette annonce permettra dans tous les cas à l'univers de La Casa de Papel de ne pas disparaître tout de suite après la saison 5, qui sera la dernière.