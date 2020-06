La Casa de Papel : bientôt un remake pour la série de Netflix ? La Corée du Sud en rêve

Tandis que les fans de La Casa de Papel attendent avec impatience de découvrir la suite de cette histoire au cours de la prochaine saison 5, la série pourrait bientôt bénéficier d'un remake. Et pour une fois, il ne s'agit pas d'une idée sortie tout droit d'un studio américain, mais de BH Entertainment, une agence artistique ET un distributeur coréen.

Bientôt un remake pour La Casa de Papel ?

D'après les révélations de Kyunghyang Shinmun, BH Entertainment - conscient du succès de cette histoire (la série est régulièrement placée dans le top 10 des oeuvres les plus regardées sur la plateforme en Corée du Sud, notamment depuis le confinement), serait actuellement en négociations avec Netflix afin d'obtenir l'autorisation de créer sa propre version.

Cependant, comme le révèle une source issue de BH Entertainment, ce projet - qui pourrait être fait en collaboration avec Zium Content (société de production déjà présente sur la plateforme avec la série Itaewon Class), n'en est encore qu'à ses balbutiements et "rien de concret n'a été décidé" pour le moment. Autrement dit, il pourrait se passer plusieurs mois (années ?) avant que ce remake ne voit le jour.

Après tout, quand on connait la hype autour de La Casa de Papel, on imagine difficilement Netflix accepter de partager sa recette AVANT d'en avoir terminé avec sa série. Ça serait dommage de voir une autre version lui voler la vedette...

Un casting de rêve

Quoi qu'il en soit, peu importe l'incertitude entourant ce projet, les internautes Sud-Coréens ont déjà laissé parler leur imagination pour ce possible remake. Ainsi, le site Koreaboo le dévoile, certains d'entre eux ont établi leur casting de rêve. Au programme ? C'est Jo Jin Woong (Mademoiselle) qui est plébiscité pour le rôle du Professeur, là où Bae Doo Na (Kingdom, Sense8) est privilégiée pour celui Tokyo, tandis que Cha Seung Won (Bodyguard, The Greatest Love), Jin Seo-Yeon (Believer) ou encore Lee Hyun Woo (The Liar and His Lover) et Ryu Jun Yeol (The King, Lucky Romance) sont souhaités pour incarner respectivement Berlin, Nairobi, Rio et Denver.

Un joli casting sur le papier, composé de tête connues à l'international et de comédiens maisons. Reste à savoir si ce projet prendra réellement vie.