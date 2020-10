La Casa de Papel saison 5 : la fin de la série sera folle avec des ambitions encore plus importantes

La saison 5 ? "C'est fou !"

Ce n'est plus un secret, la saison 5 de La Casa de Papel sera la dernière de la série. A cette occasion, les créateurs ont visiblement décidé de frapper un grand coup en nous offrant une fin à couper le souffle. C'est en tout cas ce que nous laisse penser Enrique Arce, le génial interprète de Arturo.

Malgré une clause de confidentialité qui l'empêche de teaser quoi que ce soit, "Je ne peux rien dire sur les épisodes à venir", le comédien n'a néanmoins pas réussi à cacher son excitation auprès de Efe, "Mais c'est fou. [Avec la saison 5] on prouve que les productions peuvent être aussi bien en Espagne qu'aux USA quand on y met les moyens".

Un tournage plus imposant que jamais

A l'écouter, Netflix aurait effectivement sorti le chéquier afin de permettre à l'équipe créative de mettre en scène la plus incroyable des conclusions. Selon Enrique Arce, La Casa de Papel d'aujourd'hui n'aurait absolument plus rien à voir avec la fiction de 2017, "Au début de la série, nous tournions en moyenne un épisode en une semaine et demie. Puis, quand nous avons été renouvelés pour des saisons 3 et 4, nous avions un rythme d'un épisode tourné en deux ou trois semaines".

Désormais ? L'ambition aurait une nouvelle fois été montée d'un cran avec toujours plus d'idées et de moyens mis en place pour les concrétiser, "Pour la saison 5, il faut maintenant compter entre un mois et demi et deux mois par épisode". Certes, les nouvelles conditions de tournage liées à l'épidémie de Covid-19 n'y sont pas étrangères, mais l'acteur l'a également assuré, cette évolution est principalement volontaire, "Désormais, ce qu'on tourne s'apparente à des films".

On ne sait pas encore à quelle date la saison 5 sera postée sur Netflix, mais on tremble déjà d'excitation en pensant aux futurs plans du Professeur pour nous surprendre une dernière fois.