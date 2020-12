Mina El Hammani (Elite) menacée de mort à cause de Nadia

Le tournage de la saison 4 d'Elite vient de se terminer mais certains ont déjà tourné la page. Cinq acteurs de la série ne reviendront pas dans les nouveaux épisodes dont Danna Paola (Lu) qui a décidé de se consacrer à sa carrière de chanteuse, Ester Exposito ou bien Mina El Hammani. Cette dernière sera prochainement à l'affiche de El internado : Las Cumbres, une série d'Amazon Prime Vidéo, dont le tournage vient de débuter.

"On a souhaité ma mort à cause des décisions de Nadia"

Avec Elite, Mina El Hammani est devenue une véritable star, avec les bons et les mauvais côtés de la célébrité. Comme Enrique Arce alias Arturo dans La Casa de Papel, l'actrice avoue avoir reçu des menaces de mort sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de la série, notamment de la saison 2. Pourquoi ? Car Nadia qui est musulmane ne porte pas de voile ou bien boit de l'alcool. "On a souhaité ma mort à cause des décisions de Nadia dans la saison 2" a avoué la star dans une interview donnée à El Pais. "Beaucoup pensent qu'elle fait ça pour le garçon blanc qu'elle aime mais ce n'est pas le cas. Je veux dire clairement à tous qu'elle prend ses propres décisions car elle veut faire des expériences, elle a 16 ans et elle veut tester des choses" confie l'actrice.

Malgré ses expériences négatives, Mina El Hammani est toujours très présente sur les réseaux sociaux et avoue avoir reçu de beaux témoignages. "Je parle surtout beaucoup avec des filles qui m'écrivent et me disent que mon personnage les a inspiré pour se battre pour leurs rêves, même si ce n'est pas toujours facile selon l'endroit où elles vivent ou leur famille." avoue la star qui confie avoir même trouvé une amie sur Instagram qui l'avait à l'origine contactée au sujet de Nadia.

Elle reste proche des acteurs d'Elite

Même si elle a quitté Elite, Mina El Hammani est toujours en contact avec les acteurs de la série. Une chose importante pour elle puisque les autres stars de la série comprennent ce qu'elle vit. "Savoir que je pouvais appeler Omar (Ayuso qui joue Omar) ou Claudia (Salas qui incarne Rebeka, ndlr) et qu'ils comprennent mes sentiments m'a soulagé. Mes amis ne pouvaient pas comprendre ce que je traversais." déclare la star.