Elite saison 4 : Danna Paola (Lu) explique les raisons de son départ

Suite à la confirmation du départ de Danna Paola, de nombreuses rumeurs ont circulé sur les raisons du départ de l'actrice à la fin de la saison 3 d'Elite. Certains médias ont même laissé entendre que l'interprète de Lu aurait été virée à cause de son comportement ou bien qu'elle aurait décidé de ne pas revenir à cause de l'évolution qui personnage qui ne lui aurait pas plu.

Les raisons du départ de Danna Paola

Dans une session de questions/réponses avec ses fans sur TikTok, la star mexicaine a (enfin) donné des explications sur son choix de quitter la série espagnole de Netflix. "Mes amis me manquent beaucoup" a d'abord confié Danna Paola. "J'ai pris la décision de ne pas être dans la quatrième saison pour me consacrer à 100% à la musique cette année. Pour moi, c'était l'un ou l'autre car je suis perfectionniste et dévouée" explique la star de 25 ans. Au Mexique, Danna Paola s'est fait connaître dès ses 4 ans et a enchaîné les rôles mais aussi les albums : elle en a déjà sorti 5 dont le dernier, Sie7e+, une réédition de son second EP, a été publié en février dernier.

Contrairement à Ester Exposito qui reviendra bientôt dans la série Quelqu'un doit mourir sur Netflix, Danna Paola, elle, va faire une pause dans sa carrière d'actrice. "En ce moment, je ne vais pas jouer, je vais me consacrer à la musique. La musique, ça demande d'être à fond 24h sur 24, 7 jours sur 7 tandis qu'un tournage, tu as un calendrier, des horaires (...) La musique, c'est quotidien, tous les jours je produis, je compose, je planifie" a confié Danna Paola.

La production d'Elite a déjà annoncé les noms des remplaçants des acteurs ayant quitté la série et le tournage se poursuit en Espagne après avoir été interrompu suite à un cas de coronavirus. La saison 4 d'Elite devrait être dispo en 2021 sur la plateforme.