Elite saison 4 : Danna Paola en colère contre l'évolution de Lu ? Elle refuserait de revenir

Dispo depuis le 13 mars sur Netflix, la saison 3 de Elite n'a pas fait l'unanimité chez les fans et les abonnés de la plateforme. Parmi les choses qui ont énervé certains, on retrouve l'évolution de Lucrecia. Connue pour ses piques et son côté "bitch", le personnage s'est assagi et a montré un côté beaucoup plus gentil et vulnérable. C'est d'ailleurs elle qui était à l'origine de la mort de Polo (Alvaro Rico), meurtre caché grâce à l'aide de ses camarades. Si vous n'avez pas trop apprécié cette évolution de Lu, vous n'êtes peut-être pas les seuls.

Danna Paola mécontente de l'évolution de Lu ?

Eh oui, si on en croit un journaliste de Formula Espectacular, un site mexicain, Danna Paola n'aurait pas non plus été ravie des changements survenus chez Lu dans la saison 3 de Elite. Une chose qui pourrait avoir des conséquences : cette personne déclare que l'actrice aurait refusé de revenir pour une potentielle saison 4. "Elle a dit aux responsables de Netflix qu'elle ne souhaite pas participer à une quatrième saison car elle n'aime pas ce qui est arrivé à son personnage (...) Elle n'a pas aimé comment ils ont traité son personnage car elle était la bitch et elle est devenue gentille" précise le journaliste. Des déclarations à prendre évidemment avec des pincettes puisque l'actrice n'a pas confirmé ces propos.

Un nouveau casting à venir ?

Avant même le lancement de la saison 3, il se murmurait que Elite pourrait bien changer de casting pour la potentielle saison 4 qui n'a pas encore été confirmée par Netflix. La fin de la saison semblait pencher vers cette option puisque Carla (Esther Exposito), Nadia (Mina El Hammani) et Lu quittaient la ville pour étudier. De son côté, Jorge Lopez (Valerio) avait déjà expliqué qu'il ne souhaitait pas revenir pour la suite. Les créateurs de Elite, eux, ont fait savoir que rien n'avait encore été officiellement annoncé à ce sujet par eux ou bien par Netflix. Wait and see...