Elite saison 3 : pourquoi (SPOILER) est le meurtrier de Polo, le créateur explique son choix

"Lu était la meilleure candidate"

L'intrigue autour du meurtre de Marina est désormais close. Elle se termine avec la mort de Polo dans la saison 3 d'Elite et alors qu'on imaginait Guzman, Samuel ou encore Cayetana dans la peau du coupable, c'est finalement Lu qui a été désignée. Son geste n'était pas prémédité, c'était un accident, mais malheureusement, l'attitude provocatrice de l'ex de Carla, joué par Alvaro Rico, l'a poussée à commettre le pire. Du coup, pour quelle raison, le créateur a-t-il choisi le personnage de Danna Paola pour tuer Polo ?

C'est dans une interview accordée à ET Online que Dario Madrona explique cette décision : "Lu était la meilleure candidate pour cela parce qu'elle était une des élèves les plus méchantes dans les saisons 1 et 2. Elle était le personnage que les autres méprisaient le plus. Et voir le reste du gang la soutenir, cela montre non seulement la croissance de Lu dans la saison 3 mais aussi l'évolution de tous les autres ! Tous se réunissent à la fin et se soutiennent, malgré leurs problèmes du passé. Trop de mal avait déjà été fait."

"Pour la première fois, ils ressentent de l'empathie envers Polo"

Le créateur d'Elite confie ensuite que cette fin était la meilleure qui pouvait arriver à Polo : "D'une certaine manière, cela nous a donné la fin "la plus heureuse" que nous puissions donner au personnage. Quand Lu le tue, dans un accident (au moins, ce n'était pas prémédité), qui est assez similaire au meurtre de Marina, tout autre personnage peut se mettre à la place de Polo pendant une seconde, le comprendre un peu pour la première fois, au point d'aider le meurtrier à s'en tirer. Cela ne signifie pas qu'ils tolèrent ses actions, mais pour la première fois, ils ressentent de l'empathie envers lui." Maintenant que la boucle est bouclée, reste plus qu'à savoir si la saison 4 d'Elite, s'il y en a une, accueillera un nouveau casting.