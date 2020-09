Good Doctor saison 3, The Head... : 10 bandes-annonces séries qu'il ne fallait pas manquer

Soulmates

L'amour est-il prévisible ? C'est à cette question que s'intéresse Soulmates, une nouvelle série d'anthologie disponible dès le 5 octobre aux Etats-Unis sur AMC. Elle se déroule 15 ans dans un futur où il est désormais possible de déterminer l'identité de son âme-soeur avec un simple test. Créée par William Bridges (ancien scénariste de Black Mirror) et Brett Goldstein, Soulmates suivra six personnages principaux au fil de six épisodes. Dans la saison 1, on retrouvera notamment Charlie Heaton (Stranger Things), Bill Skarsgård (Ça), Betsy Brandt (Breaking Bad), Sarah Snook (Succession) ou encore Kingsley Ben-Adir (The OA). Une saison 2 est déjà commandée.