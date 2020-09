Sneakerheads : Netflix dévoile la bande-annonce de sa série pour les accros aux sneakers

Netflix ne s'arrête plus ! Malgré les conditions sanitaires compliquées à cause du coronavirus, la plateforme a plein de nouveautés en stock (Emily in Paris, Grand Army, The Haunting of Bly Manor...) pour le plus grand kiffe de ses abonnés. L'une des dernières en date ? Sneakerheads (ou Sneaker Addicts).

Sneakerheads, la nouvelle série de Netflix se dévoile

Le pitch ? Après avoir été collectionneur de sneakers pendant des années, Devon ( Allen Maldonado) est aujourd'hui père au foyer et a une dette de 5 000 dollars à régler après un plan foireux de l'un de ses potes.

Il va alors tout faire pour récupérer cet argent, en essayant que sa femme ne soit pas au courant. Son objectif ? Dénicher la mythique et introuvable paire de sneakers "Zeroes". Dans sa quête, il sera accompagné d'"un groupe éclectique d'amoureux des sneakers" assez spécial et déjanté. La nouvelle série comique de Netflix s'annonce feel good et très divertissante si l'on se base que sur la bande-annonce pour le moment : rendez-vous le 25 septembre pour découvrir Sneakerheads.

Le casting de Sneaker Addicts est composé de Allen Maldonado (Straight Outta Compton, Project Power), Andrew Bachelor (The Babysitter : Killer Queen), Jearnest Corchado (Blacklist), Matthew Josten, Yaani King Mondschein, Justin Le et Aja Evans