The Babysitter 2 : faut-il mater la suite du film Netflix avec Bella Thorne et Jenna Ortega ?

The Babysitter 2 (The Babysitter : Killer Queen) se déroule deux ans après les événements du premier film. Alors que Cole tente de retrouver une vie normale et que personne ne croit son récit sanglant sur le culte satanique, son arrivée au lycée s'avère compliqué, mais tout tourne au cauchemar lorsqu'il accepte de suivre Melanie (Emily Alyn Lid) pour un week-end au bord d'un lac avec ses potes. Ses vieux démons viendront lui rendre visite. En bref, Cole n'est toujours pas sorti d'affaires !

Une suite encore plus gore et délirante

On lui souhaite bon courage ! En tout cas, cette suite réalisée par Joseph McGinty Nichol vaut vraiment le coup d'oeil puisqu'elle est encore plus déjantée, drôle et gore (si vous n'aimez pas la vue du sang, compliqué) que The Babysitter, sorti en 2017 sur Netflix.

Elle réussit à trouver un bon équilibre entre l'humour et le drama : il y a des scènes complètement wtf où il est difficile de rire honnêtement, mais après, chacun son avis bien évidemment ! Il y a aussi pas mal de rebondissements et même si on en voit venir certains, on se laisse prendre au jeu assez facilement.

Ce qui est surtout très cool avec The Babysitter 2, c'est de retrouver le cast original comme Bella Thorne (Allison), Robbie Amell (Max), Judah Lewis (Cole), Emily Alyn Lind (Melanie), Andrew Bachelor (John) et Hana Mae Lee (Sonya). Et Samara Weaving, est-elle de retour ? On ne dira rien pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu le film 😉