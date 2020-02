You saison 3 : Ellie de retour ? Jenna Ortega répond et donne son avis sur plusieurs théories

Dans la saison 2 de You, Joe (Penn Badgley) a quitté New York pour Los Angeles et fait de nouvelles rencontres. Parmi elles ? Sa nouvelle chérie/psychopathe Love Quinn (Victoria Pedretti) mais aussi ses voisines Delilah (Carmela Zumbado) et Ellie (Jenna Ortega). Si le destin de Delilah était funeste (elle était tuée par Love), Ellie s'en sortait un peu mieux : Joe lui donnait de l'argent pour qu'elle quitte la ville.

Ellie sera-t-elle au programme de la saison 3 de You ?

Mais Ellie sera-t-elle au programme de la saison 3 de You, commandée par Netflix en janvier dernier ? Pas impossible si on en croit Jenna Ortega, son interprète. L'actrice s'est confiée dans une interview donnée au site de Insider et a évoqué son futur dans la série. Même si rien n'est officiel concernant un possible retour, la jeune star confie : "Je ne pense pas que son histoire soit arrivée à son terme car les scénaristes ont laissé tellement de possibilités... Ellie est là quelque part, elle sait que Joe est un tueur et elle pourrait faire quelque chose si elle le voulait." Si ce retour se confirme, Jenna Ortega avoue craindre la mort d'Ellie. "Ce serait génial de revenir mais en même temps, j'ai un peu peur pour Ellie car elle sait tellement de choses. Je veux dire, ils ne pourraient pas tuer mon personnage, hein ?" s'est amusée la star.

L'avis de Jenna Ortega sur les théories des fans

Dans cette interview, Jenna Ortega a aussi évoqué plusieurs théories des fans sur la suite de You. Par exemple celle selon laquelle Ellie reviendra pour se venger de Joe. "C'est une personne qui est très blessée et qui a vraiment vécu le pire du pire. La faire revenir et faire d'elle une tueuse comme Joe, ce ne serait pas raccord avec son personnage, ce n'est pas ce qu'elle a au fond de son coeur. Je ne pense pas qu'elle tuerait quelqu'un. Ça lui enlèverait son innocence" explique l'actrice. Autre théorie qu'elle valide cette fois ? L'idée que le retour d'Ellie sera lié au film de Forty, basé sur le roman de Beck. "J'adore cette théorie (...) Elle est super et c'est une chose à laquelle j'ai moi-même pensé car je veux vraiment qu'Ellie revienne plus forte qu'avant et je sais qu'elle veut vraiment être réalisatrice. J'espère qu'elle reviendra à Los Angeles car elle veut faire un court-métrage ou un film" confie-t-elle.