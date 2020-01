You saison 3 : 5 théories sur la suite

Le stalker le plus populaire du moment n'a pas dit son dernier mot : Netflix a renouvelé You pour une saison 3 qui devrait arriver en 2021. A la fin de la saison 2, Joe (Penn Badgley) découvrait que Love (Victoria Pedretti) n'était pas mieux que lui : elle a assassiné Delilah (Carmela Zumbado) et Candace (Ambyr Childers) pour le protéger et est enceinte de lui. Dans la dernière scène, Joe et Love emménagaient ensemble et il semblait trouver une nouvelle victime : sa voisine. Une fin ouverte qui laisse plusieurs possibilités et les fans sont déjà très inspirés !

1. Love n'est pas vraiment enceinte

Et si Love n'était en fait pas enceinte ? C'est une des théories les plus populaires du web. On vous le rappelle, c'est alors que Joe la menace que la jeune femme révèle sa grossesse. Il n'est donc pas totalement insensé de penser qu'elle pourrait faire croire qu'elle attend un enfant pour se protéger. Seul bémol : on voit mal comment Joe pourrait ne pas s'en rendre compte, surtout que Love a un ventre bien arrondi dans la dernière scène de la saison 2 de You. De plus, cette intrigue est similaire à celle du roman Les corps cachés de Caroline Kepnes sur laquel est basé la saison 2. Autre théorie autour du bébé : il pourrait ne pas être de Joe mais de Milo, l'homme avec qui elle est brièvement en couple quand elle se sépare de Joe.