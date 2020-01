You saison 2 : les 6 plus grosses différences entre la série et le roman

2. Love est différente

Oui, Love (joué par Victoria Pedretti) est bien présente dans le livre. Mais on ne peut pas dire qu'elle ressemble vraiment à la Love de la série. Dans le roman, Love n'est pas du tout cuisinière et se rêve même actrice. Ses parents sont bien propriétaires d'une épicerie dont le nom est The Pantry et non pas Anavrin mais Love n'y travaille pas. Dans la série, Love a été mariée à un certain James qui est mort mais ce personnage n'existe pas dans le roman.

Autre grosse différence : Love n'est pas du tout une meurtrière dans le livre ! Elle ne tue pas Delilah, il n'y a aucune mention d'une babysitter et ne tue pas non plus Candace vu qu'elle n'est pas présente dans le livre. Cependant, Love apprend bien la vérité sur Joe et va même jusqu'à l'aider à récupérer le pot d'urine laissé chez Peach (une chose qui a été supprimée dans la série). Dans le roman, Love apprend aussi la vraie nature de Joe et l'accepte comme il est.