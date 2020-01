You saison 2 : une théorie sanglante et glauque sur Love

Après le succès de la saison 1, You a fait son retour au lendemain de Noël sur Netflix. Et les 10 épisodes de la saison 2 nous ont tenu en haleine jusqu'au dernier moment ! Dans le final, on découvrait que Love (Victoria Pedretti) n'était en fait pas si innocente que ça : elle révélait à Joe (Penn Badgley) avoir tué Delilah (Carmela Zumbado) et se débarrassait aussi de Candace (Ambys Childers). Mais ce n'est pas tout puisqu'elle expliquait aussi avoir tué son ancienne nourrice qui avait abusé de son frère Forty (James Scully) alors qu'il était enfant. Mais s'est-elle arrêtée là ?

Love a-t-elle tué son mari ?

Si on en croit certains internautes, Love Quinn aurait pu faire une autre victime : son mari, James ! Dans la saison 2 de You, on découvre que Love a été mariée (c'est l'une des grandes différences entre la série et le livre). Son mari, James, semble être décédé d'une maladie si on en croit la série. Mais sur le web, une théorie suggère que c'est en fait Love qui l'aurait tué. Si on en croit cette théorie, elle aurait empoisonné son ex, causant sa maladie et donc son décès. Une idée glauque que certains internautes ont déjà validé sur Twitter !