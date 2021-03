Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo) : 5 choses à savoir sur l'interprète de Moisés

Pour leur nouvelle série après White Lines, les créateurs de La Casa de Papel nous font voyager à Tenerife avec Sky Rojo, qui aura bien une saison 2. Le pitch ? Trois prostituées vont se retrouver pourchassées par les hommes de main de leur mac. Au casting, on retrouve Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia qui a joué dans Un dos tres et Miguel Ángel Silvestre.

1. Il voulait être joueur de tennis professionnel

Miguel Ángel Silvestre est né le 6 avril 1982 à Castellón de la Plana en Espagne (donc si vous calculez bien, il aura bientôt 39 ans). S'il a fait ses débuts à la télévision en 2004, il n'a pas toujours voulu être acteur. A l'origine, il s'est entraîné pour devenir tennisman professionnel. Mais, contrairement à ce qu'on peut lire dans certaines biographies, il n'a pas été forcé de mettre fin à sa carrière à cause d'une blessure. Dans une interview donnée à Life and Style, le beau brun a dévoilé avoir abandonné ce sport car il ne se trouvait pas suffisamment doué. "J'ai réalisé que je n'allais pas devenir un bon joueur. Ce fut bien plus frustrant qu'une blessure car ça a été mon premier rêve qui ne s'est pas réalisé. Ça a été le premier moment de ma vie où j'ai dû faire face à la vérité et me dire que je n'avais pas assez de talent" a-t-il confié. Au final, il a bien rebondi !

2. Sky Rojo n'est pas sa première série Netflix

Cela fait plus de 17 ans que Miguel Ángel Silvestre est acteur. Parmi ses rôles marquants à la télé, on retrouve celui de Rafael Duque dans Sin tetas no hay paraíso ou bien la série Velvet. Mais il n'en est pas non plus à sa première collaboration avec Netflix ! Vous l'avez peut-être déjà vu dans la série Sense8, annulée après deux saisons et un film, où il incarnait Lito Rodríguez, ou bien dans Narcos où il a joué Franklin Jurado dans la saison 3.