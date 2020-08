White Lines : pas de saison 2 pour la série de Netflix ? Une actrice donne son avis

Mauvaise nouvelle pour les fans de White Lines, dévoilée le 15 mai sur Netflix. Selon Angela Griffin (Anna), la série créée par Alex Pina, créateur de La Casa de Papel, ne reviendra pas pour une saison 2. Alors que le producteur Andy Harries (The Crown) a confié au site américain Deadline que la série avait été conçue pour durer non pas 2 mais 3 saisons, donnant bon espoir pour une suite, l'actrice a confié dans une interview accordée à The Sun être plutôt pessimiste.

Pas de saison 2 pour White Lines ?

"Y aura-t-il une saison 2 de White Lines ? Je ne pense pas. J'aimerais qu'il y en ai une mais c'est très calme sur la hotline White Lines. Mon instinct me dit qu'elle [la série] a été laissée dans un endroit où elle est plutôt bien conclue. Je pense que c'est là qu'elle va rester. Je suis désolée de le dire." Si cela se confirme, ça risque d'être une grande déception pour les fans, alors que la fin de la saison 1 laisse plusieurs questions sans réponse. D'ailleurs, si vous n'avez pas fini la saison 1, on vous déconseille de lire la suite qui contient des spoilers.

Angela Griffin (Anna) pessimiste

Certes, on sait qui a tué Axel (Tom Rhys Harries), le frère de Zoe Walker (Laura Haddock), 20 ans plus tôt, mais Zoe va-t-elle dénoncer Anna ? De plus, on aimerait savoir ce qu'il advint de Boxer (Nuno Lopes), qui s'en va après avoir démissionné de son job chez les Calafat. Où part-il ? Zoe va-t-elle le retrouver ? Ou va-t-elle retourner à Manchester, auprès de son mari et de sa fille ? Comment Marcus va-t-il payer sa dette auprès des Roumains ? Est-il toujours avec Kiki (Marta Milans) ? Autant de questions auxquelles on risque donc de ne jamais avoir de réponse...