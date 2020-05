White Lines : une saison 2 prévue sur Netflix ?

Dévoilée sur Netflix le 15 mai 2020, White Lines reçoit des critiques controversées. Alors que certains n'ont pas réussi à aller au-delà du premier épisode, d'autres ont binge-watché la série créée par Alex Pina, créateur de La Casa de Papel en seulement une journée. Elle suit Zoe Walker (Laura Haddock) dans son enquête pour découvrir qui a tué son frère Axel (Tom Rhys Harries) 20 ans plus tôt et dont le corps vient juste d'être découvert au nord d'Almería en Espagne. Pour cela, elle quitte Manchester et se rend à Ibiza où son frère, DJ, était une véritable star aux côtés de ses amis Marcus (Daniel Ward), David et Anna (Angela Griffin). Elle y rencontrera notamment Boxer (Nuno Lopes), avec qui elle a une liaison des plus passionnelles et qui a déchainé les internautes.

Une saison 2 pour White Lines ?

Mais si l'identité du meurtrier est dévoilé dans le dernier épisode, celui-ci laisse plusieurs questions en suspens. Attention, si vous n'avez pas vu tous les épisodes, la suite de cet article contient des spoilers. Zoe va-t-elle dénoncer Anna ? Comment le corps d'Axel s'est-il retrouvé au nord d'Almería ? Où va Boxer après avoir démissionné de son job chez les Calafat ? Zoe va-t-elle retourner à Machester, auprès de son mari et de sa fille ? Va-t-elle retrouver Boxer ? Marcus et Kika sont-ils toujours ensemble ? Comment Marcus va-t-il payer sa dette auprès des Roumains ? Autant d'interrogations qui laissent croire à une saison 2.

Mais y en aura-t-il une ? Si la série n'a pas encore été renouvelée, le producteur Andy Harries (The Crown) a confié au site américain Deadline que la série avait été conçue pour durer non pas 2 mais 3 saisons ! Reste à savoir donc si la série rencontre le succès escompté...