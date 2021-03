Sky Rojo : qui sont les actrices de la série ?

Ce vendredi 19 mars, Netflix a mis en ligne les 8 épisodes de la saison 1 de Sky Rojo, sa nouvelle série espagnole. Un projet mené par Alex Pina et Esther Martínez Lobato, tous deux co-créateurs de La Casa de Papel. La série met en scène trois femmes, prostituées, qui vont se lancer dans une course frénétique pour échapper aux hommes de main de leur mac. Mais qui sont Verónica Sánchez, Lali Espósito et Yany Prado qui jouent les héroïnes ?

Sky Rojo : Veronica Sanchez joue Coral

Lali Espósito (Wendy) Son nom ne vous dit (sûrement) rien mais Lali Espósito est pourtant une véritable star en Argentine, d'où elle est originaire. Elle n'est d'ailleurs pas seulement actrice mis aussi chanteuse et danseuse. L'interprète de Wendy dans Sky Rojo s'est fait connaître à l'âge de 12 ans dans l'émission pour enfants Rincón de Luz. En plus d'une carrière d'actrice, elle a aussi été chanteuse dans le groupe Teen Angels, formé par les stars de la série Casi Ángeles. Elle s'est ensuite lancée en solo en 2014 avec l'album "A Bailar" qui s'est classé n°5 des ventes en Argentine. Lali Espósito a aussi été jurée du télé-crochet Talento Fox. Tout ça à seulement 29 ans !

Sky Rojo : Lali Esposito joue Wendy

Yany Prado (Gina) L'autre star de Sky Rojo est Yany Prado, qui joue Gina. L'actrice de 30 ans est originaire de Cuba, comme son personnage dans la série de Netflix. Alors qu'elle est enfant, elle part vivre à Mexico avec sa famille et y étudie la comédie. Elle tient son premier rôle en 2010 dans la série mexicaine La rosa de Guadalupe. C'est ensuite en 2017 qu'elle se fait plus largement connaître avec un rôle principal dans La doble vida de Estela Carrillo. Elle joue ensuite dans les séries Tres Milagros et La reina soy yo.

Sky Rojo : Yany Prado joue Gina